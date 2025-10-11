Metrô CPTM Projeto do novo túnel

A operação da Linha 2-Verde do Metrô de São Paulo será reduzida neste fim de semana devido às escavações para a nova integração com a Linha 4-Amarela. No sábado (11), após as 20h, e durante todo o domingo (12), os trens circularão com velocidade reduzida e intervalos maiores. Nesse período, as composições também terão que trafegar por via única entre as estações Brigadeiro e Consolação.

O Metrô recomenda que os passageiros busquem rotas alternativas e evitem utilizar a Linha 2-Verde sempre que possível. Usuários da Linha 4-Amarela podem fazer integração com a Linha 3-Vermelha na estação República ou com a Linha 1-Azul na estação Luz. Já quem vem pela Linha 5-Lilás pode seguir pela Linha 1-Azul, realizando a transferência na estação Santa Cruz.

A Linha 2-Verde continua sendo o principal acesso à Linha 15-Prata, que parte da estação Vila Prudente, e deve ser utilizada apenas por quem precisa seguir nesse trajeto. As demais linhas — 1-Azul, 3-Vermelha e 15-Prata — operarão normalmente durante o fim de semana.

Nova conexão entre as linhas 2 e 4



O novo túnel de integração entre as Linhas 2-Verde e 4-Amarela ficará localizado na Avenida Paulista, entre as ruas Consolação e Bela Cintra. A previsão é que o fluxo de passageiros entre as estações Consolação (na Avenida Paulista) e Paulista (na Rua da Consolação) aumente de 30 mil para 48 mil pessoas por dia.

As obras utilizam o Método Austríaco de Tunelamento, técnica adequada para diferentes condições geológicas. O túnel terá 9,4 metros de comprimento e 6,32 metros de diâmetro.