Reprodução/ 11º Grupamento do Corpo de Bombeiros de São Paulo Incêndio na praia de Tabatinga

Um incêndio de grandes proporções atingiu, neste sábado (2), uma área de vegetação na praia da Tabatinga, localizada na divisa entre os municípios de Ubatuba e Caraguatatuba, no litoral norte de São Paulo.

O Corpo de Bombeiros de Ubatuba informou que as chamas começaram por volta das 15h30 e se espalharam rapidamente, destruindo cerca de 76 mil metros quadrados de mata.

Para conter as chamas, foram mobilizadas três viaturas — uma delas vinda de Caraguatatuba.

A operação de combate durou mais de nove horas, sendo utilizados equipamentos como abafadores, sopradores, bombas-costais e aproximadamente 4 mil litros de água.





Apesar da gravidade, não houve registro de vítimas.

Outros incidentes

Na última terça-feira (29) outro incêndio atingiu a área do litoral norte de São Paulo.

O Corpo de Bombeiros atuou no controle de focos de fogo em áreas de mata nos morros Martin de Sá e Chocolate, em Caraguatatuba.

O combate contou com apoio de equipes de São Sebastião e Ubatuba, além da mobilização de bombeiros de folga e da área administrativa.

As chamas se alastraram de forma rápida devido aos ventos fortes, exigindo reforço logístico da prefeitura, que disponibilizou um caminhão-pipa para apoiar as ações — o município conta com apenas um caminhão específico para esse tipo de ocorrência.

As equipes concentraram esforços na proteção das residências próximas e mantiveram vigilância contínua durante a noite.

O helicóptero águia, da Polícia Militar, também foi acionado, mas só pôde sobrevoar a região na manhã seguinte, por limitações de visibilidade.