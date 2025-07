Marcos Felipe Faria Terra Siqueira Pico dos Marins









Uma adolescente de 14 anos de idade foi resgatada pelos bombeiros no Pico dos Marins, no interior de São Paulo, nesta quinta-feira (24). Até o momento, não há informações sobre as circunstâncias dela estar no local.

Segundo a corporação, a menor torceu o tornozelo no topo da montanha e precisou do socorro.

Uma pessoa que estava com ela acionou o resgate e informou que a garota estava ''bem, consciente e orientada' ', de acordo com os militares. No entanto, a torção no tornozelo a impedia de descer.

Inicialmente, uma equipe terrestre foi enviada ao local enquanto o helicóptero da Polícia Militar aguardava condições climáticas favoráveis para auxiliar no resgate, no final da manhã.

Durante a tarde, pouco antes de 17h, a aeronave teve permissão para ir até o local.

A adolescente foi resgatada e levada para um hospital em Lorena, cidade vizinha.

Local onde escoteiro sumiu e Pablo Marçal fez expedição arriscada

O resgate da adolescente foi realizado no mesmo dia em que a polícia reiniciou as buscas pelo escoteiro Marco Aurélio, visto pela última vez ao descer a montanha, há mais de 40 anos.

Desde então, pessoas ligadas a ele divulgam o caso enquanto procuram pelo adolescente, que tinha 15 anos na época.

Recentemente, em maio, o Portal iG antecipou que a polícia havia retomado os trabalhos de investigação, com drones..

Familiares e amigos próximos do adolescente até hoje acreditam que ele possa ser encontrado com vida.

O pico foi também o local onde o então coach Pablo Marçal realizou uma expedição e o grupo de pessoas liderado por ele acabou ficando preso na montanha.

As condições climáticas estavam adversas e a atitude de Marçal foi criticada por pessoas que fazem o trajeto com frequência.