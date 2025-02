Divulgação/Defesa Civil Alerta severo é enviado para perigo de forte chuva e enchentes

A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu na segunda-feira (10) às 16h39 um novo alerta severo para perigo de forte chuva e enchentes para as zonas norte, centro e leste da capital.

No rápido temporal, diversos pontos de alagamentos foram registrados e cerca de 65 mil imóveis ficaram sem energia elétrica no estado, conforme a concessionária de energia Enel.

Alertas enviados

O porta-voz da Defesa Civil de SP, tenente Maxwel Souza, informou ao iG que esse ano já foram emitidos 53 alertas pelo cell broadcast, novo sistema que permite o envio de alertas aos celulares da população, sem a necessidade de internet ou aplicativos específicos. Destes, 49 foram severos e 4 foram extremos.

"O alerta severo é um sinal para as pessoas ficarem atentas em relação às chuvas, repensarem antes de sair de casa, evitarem pontos de alagamentos e considerarem a hipótese de eventuais contratempos que podem acontecer em razão dos temporais", explicou Souza.

O aviso adverte as pessoas a tomarem precauções como forma de se protegerem. Locais com estruturas frágeis, como prédios em obras, lugares onde tenha muita fiação e rede elétrica são pontos cruciais de atenção que as pessoas devem ter, segundo o tenente.

Monitoramento

O alerta é enviado pela Defesa Civil após um diagnóstico feito por meteorologistas e analistas. O alerta severo é disparado quando há previsão de precipitação de 50 milímetros por horas. Esse volume é acompanhado por 600 pluviômetros em todo o Estado.

"No alerta severo não há uma urgência imediata, ou seja, a população tem mais tempo para se proteger. Já o alerta extremo é um aviso de ameaça instantânea, medidas de proteção devem ser tomadas com rapidez", esclareceu Souza.

SP Sempre Alerta

A campanha SP Sempre Alerta é mantida pelo Governo de São Paulo desde o dia 1 de dezembro para coordenar as questões climáticas. Todo o Sistema Estadual de Proteção e Defesa Civil fica em prontidão. Os agentes realizam ações preventivas e fazem vistorias de campo. A coordenação se estende até o dia 31 de março.