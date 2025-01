Reprodução/Globonews Prefeitura constrói muro na Cracolândia e isola usuários

A Prefeitura de São Paulo ergueu um muro de 40 metros de extensão e 2,5 metros de altura na Cracolândia. A administração municipal diz que a construção vai dar mais segurança aos moradores e trabalhadores da região. A Prefeitura também afirmou que a edificação serviu para substituir o tapume que havia no local que era frequentemente quebrado.

O muro foi erguido na Rua General Couto Magalhães, formando uma área triangular com as Ruas do Protestantes e dos Gusmões. Os usuários se aglomeram nesse espaço e ficam escondidos para quem passa de carro. A Subprefeitura da Sé disse que a construção ocorreu para melhorar o atendimento dos usuários e garantir mais segurança para as equipes de saúde que atuam na região.

Usuários confinados





Para o coletivo Craco Resiste, esse tipo de ação só tem como objetivo manter os usuários em um espaço delimitado e esconder a degradação da região. Segundo alguns ativistas, o muro também ajuda a impedir a entrada de movimentos de direitos humanos que prestam serviços aos usuários.

O coletivo Craco Resiste também acusa a guarda civil de empurrar os usuários para dentro do triângulo cercado pelo muro e os gradis, para confinálos. Em nota, a Secretaria Municipal de Segurança Urbana (SMSU) disse que a Guarda Civil Metropolitana (GCM) faz patrulhamento preventivo e oferece apoio e proteção aos agentes públicos.

O painel de monitoramento da Prefeitura de SP informou que em janeiro deste ano circularam pela região cerca de 380 dependentes químicos. A Prefeitura de São Paulo afirma que entre janeiro e dezembro de 2024, houve redução de 73,14% na média de pessoas no local.