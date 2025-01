Redação Prefeitura de São Paulo notifica 99 para suspender serviço de transporte por moto considerado ‘clandestino



Uma briga entre a Prefeitura de São Paulo e a 99 Moto aumentou a dúvida sobre a segurança do transporte de passageiros em motos oferecido por aplicativos.

Presente em todas as cidades da região metropolitana de São Paulo, a 99 Moto não tem permissão para operar na capital paulista, mas informou que na manhã de hoje começou a oferecer o serviço fora do centro expandido. A primeira viagem teria ocorrido por volta das 9h.

O Prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, disse na terça-feira (14) que a empresa não tem autorização para transportar pessoas em motos na capital paulista e vai entrar na Justiça contra a 99. "Temos 1 milhão e 300 mil motos na cidade, o aumento de mortes no trânsito foi puxado por acidentes com motos", afirmou o prefeito.

Aumento de mortes





Enquanto a 99 se defende dizendo que “desde janeiro de 2022, quando a categoria foi lançada, 99,99% das corridas terminam em segurança", o certo é que São Paulo teve 355 mortes em 2024 em acidentes com motos, 30% a mais que no ano passado, quando a cidade registrou 273 mortes.

Ainda não existe um recorte estatístico que associe diretamente o número de motociclistas mortos no trânsito ao avanço dos serviços de transporte de passageiros por duas rodas. Essa associação é subjetiva, mas já preocupa especialistas. Para Renato Campestrini, advogado especialista em mobilidade urbana, legislação e segurança de trânsito, a motocicleta não é o veículo mais adequado para transporte de passageiros. "É um veículo de difícil condução, que exige preparação para conduzi-lo, principalmente se levar um passageiro na garupa”, afirma.

Segurança dos passageiros





Segundo Campestrini, o passageiro do 99 Moto é o que mais tem preocupado os especialistas e socorristas do trânsito, porque a grande maioria não tem o hábito de andar na garupa de uma motocicleta. “A maioria desses passageiros podem provocar uma queda por não saber andar na garupa. Basta a pessoa se mexer de um jeito errado no banco traseiro ou ser mais pesada que o condutor”, alerta Campestrini.

A 99 disse que todas as corridas realizadas pelo App estão protegidas por seguro e, em caso de acidentes, a 99 segue um protocolo rígido de atendimento.

Dados do Infosiga, sistema de monitoramento de letalidade do Departamento Estadual de Trânsito (Detran), mostram que das 5.594 mortes em acidentes de trânsito registradas entre janeiro e novembro de 2024, 40% das vítimas são motocicistas.