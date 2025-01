Reprodução Desconto de 3% para placa final 2 termina nesta terça





Os proprietários de veículos em São Paulo com final de placa 2 têm até esta terça-feira (14) para quitar o IPVA 2025 com desconto de 3% em cota única ou para pagar a primeira parcela do imposto. O calendário de vencimento segue uma organização definida pela Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo (Sefaz-SP), permitindo maior previsibilidade para os contribuintes.

A consulta do valor do imposto pode ser feita na rede bancária com o número do Renavam (Registro Nacional de Veículo Automotor) ou no portal oficial da Sefaz-SP, utilizando o Renavam e a placa do veículo. A parcela única com desconto ou o parcelamento em até cinco vezes são opções para os proprietários que desejam regularizar o imposto dentro do prazo.

O calendário de vencimento do IPVA 2025 foi elaborado com vencimentos fixos ao longo dos meses, com base no final das placas dos veículos. Veja como funciona:

. Placa final 1: vencimento em 13 de janeiro (cota única ou 1ª parcela), com os pagamentos das demais parcelas em 13 de fevereiro, 13 de março, 13 de abril e 13 de maio.

. Placa final 2: vencimento em 14 de janeiro, com as parcelas seguintes programadas para o dia 14 dos meses subsequentes até maio.

. Placa final 3: vencimento em 15 de janeiro, seguindo o mesmo padrão nos dias 15 de cada mês.

. Placa final 4: vencimento em 16 de janeiro, e assim por diante.

. Placa final 0: vencimento em 22 de janeiro, encerrando o calendário mensal para os veículos.