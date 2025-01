Reprodução Câmeras registraram o caso

Um delegado da Polícia Civil, de 32 anos, foi morto a tiros na manhã desta terça-feira (14) na rua Amaro Guerra, em Santo Amaro, zona sul de São Paulo. A Secretaria da Segurança Pública de São Paulo(SSP-SP) informou que o criminoso disparou quando percebeu que a vítima estava armada.

As imagens capturadas pelas câmeras de segurança do local foram obtidas pelo colunista do UOL Josmar Jozino e mostram o criminoso usando uma mochila de entregador, parando sua motocicleta ao lado de uma caçamba com entulho. Em seguida, o delegado, identificado como Josenildo Belarmino, surge caminhando por uma rua, vestido com camiseta preta e chinelos.

O criminoso desce da motocicleta e, ao se aproximar do agente, realiza a abordagem da vítima. O delegado levanta as mãos enquanto o assaltante aponta uma arma e aparentemente conversa com pessoas próximas à caçamba, que provavelmente pertence a uma obra nas imediações.

O criminoso revista Josenildo e tira algo do bolso, aparentemente um celular, depois isso, o policial se movimenta para perto da caçamba e o ladrão levanta a blusa da vítima e avista a arma do agent, que estaria na cintura.

Neste momento, Josenildo é alvejado pelo atirador. O policial tenta correr, mas é atingido por mais tiros e caí no chão, perto de um carro. Posteriormente o atirador sobe na motocicleta e foge.

A vítima estava de folga nesta terça-feira, conforme informou o delegado Domingos Paulo Neto à imprensa.

A SSP-SP declarou que o delegado foi morto durante um "assalto" e expressou pesar pelo ocorrido. De acordo com a secretaria, ele foi abordado por um motociclista que fingia ser um entregador.

"Ao perceber que o delegado estava armado, o assaltante disparou contra ele, atingindo-o nas costas". A vítima foi socorrida ao Hospital do Campo Limpo, também na zona sul, mas não resistiu e morreu.

As investigações do caso estão sendo conduzidas pelo Deic (Departamento Estadual de Investigações Criminais), com o apoio da 6ª Delegacia Seccional.

Após o crime, a Polícia Civil iniciou buscas pelo criminoso em Paraisópolis, na zona sul. Informações preliminares indicaram que a rota de fuga do atirador teria seguido para a comunidade, conforme relatado pelo secretário-executivo da SSP-SP, delegado Osvaldo Nico Gonçalves, ao programa Tá na Hora com Datena (SBT).

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), prestou solidariedade aos familiares e amigos de Josenildo e disse que a vítima foi morta "covardemente". Ele lembrou que o delegado estava "havia apenas sete meses na Polícia Civil": "Um crime bárbaro e que não ficará impune! As forças policiais estão empenhadas à procura e captura do criminoso para que seja punido dentro do rigor da lei", concluiu Tarcísio Gomes de Freitas, governador de SP.

