Prefeitura de Sorocaba / Divulgação Guilherme Derrite, secretário da Segurança Pública

O levantamento mais recente da Quaest, divulgado nesta quinta-feira (12), revela uma piora na avaliação da gestão de Tarcísio de Freitas (Republicanos) na área de segurança pública em São Paulo . A pesquisa, realizada entre 4 e 9 de dezembro com 1.650 entrevistados , apresenta uma margem de erro de 2 pontos percentuais.

A pesquisa ocorre em meio a uma série de casos de violência policial que resultaram em afastamentos de policiais militares e críticas ao secretário de segurança pública do estado, Guilherme Derrite.

De acordo com o estudo, 37% dos participantes avaliaram negativamente a gestão de segurança pública no estado, um aumento em relação aos 31% registrados na pesquisa de abril. Enquanto isso, 36% consideraram a administração regular, e 37% deram uma avaliação positiva.

Além da segurança pública, outras áreas como saúde, infraestrutura, mobilidade, habitação e educação também tiveram uma avaliação mais negativa em comparação com a pesquisa anterior. A única área que teve uma melhora na percepção foi a geração de emprego e renda.

A pesquisa também perguntou aos participantes se acreditam que São Paulo está melhorando ou piorando. Para 43% dos entrevistados, o estado permaneceu igual, enquanto 17% acharam que piorou, e 35% consideraram que está melhorando.

A aprovação geral do governo de Tarcísio de Freitas foi de 61%, com 26% de desaprovação e 12% sem opinião formada. Quando questionados sobre a avaliação da gestão, 37% dos entrevistados a classificaram como positiva, 37% como regular, 13% como negativa e 12% não souberam ou não responderam.

Além disso, 33% dos entrevistados afirmaram ter intenção de votar em Tarcísio caso ele se candidate à reeleição para governador em 2026.

Em comparação com outros governadores, Tarcísio ocupa a quarta posição em aprovação, com 61%, logo atrás dos governadores de Goiás (88%), Paraná (81%) e Minas Gerais (64%). Os governadores da Bahia e Pernambuco aparecem com 54% de aprovação.

Veja recortes da pesquisa: