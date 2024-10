Defesa Civil do Estado/Reprodução Bombeiros continuavam tentando combater as chamas no local



Um prédio comercial no bairro do Brás, em São Paulo, pegou fogo na na manhã deste domingo (27). Segundo o corpo de bombeiros foi um incêndio de grandes proporções.

O prédio fica localizado na Rua Dr. João Alves de Lima. As chamas começaram por volta das 8h47 e estão concentradas no último andar do edifício. Até a última atualização, as equipes continuavam tentando combater as chamas no local.

Não há registro de feridos até o momento. Também não há informações sobre o que causou o fogo no prédio. No total, 40 bombeiros e 12 viaturas estão atuando na ocorrência. A Defesa Civil também foi acionada para o local.



