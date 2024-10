Uma pesquisa divulgada pelo Instituto Vox Brasil nesta quarta-feira (24) mostra que a disputa para a prefeitura de Santos , no litoral de São Paulo , está bastante acirrada entre Rosana Valle (PL) e Rogério Santos (Republicanos).

De acordo com os dados da pesquisa estimulada, quando o nome dos candidatos é mostrado ao entrevistado, Rosana está ligeiramente à frente, com 48,1% dos votos válidos. Rogério está bem próximo, com 47,4%. Considerando o percentual de erro de 2,8%, ambos estão tecnicamente empatados.

Veja resultados da pesquisa em Santos:

Rosana Valle (PL): 48,1%

Rogério Santos (Republicanos): 47,4%

Branco / nulo / nenhum: 2,3%

Não sabe / indeciso: 2,2%

A pesquisa da Vox Brasil também apontou a porcentagem de cada candidato contando apenas os votos válidos. Nesse caso, Rosana Valle (PL) tem 50,4% das intenções de votos e Rogério Santos (Republicanos) tem 49,8%.



Levantamento

Para esta pesquisa, a Vox Brasil ouviu 1.200 eleitores entre os dias 20 a 22 de outubro de 2024, nos domicílios de Santos, de forma presencial. A margem de erro é de 2,83 pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. Registro no TSE número SP-06609/2024.

Candidatos e disputa

Rogério é o atual prefeito de Santos. Tanto ele quanto Rosana são voltados para a direita na política, e enfrentam-se bastante por isso, também.

Rosana é do mesmo partido de Jair Bolsonaro , e recebe apoio constante do ex-presidente. Rogério, por sua vez, é do partido de Tarcísio de Freitas , governador de São Paulo - mas este preferiu não se envolver nas eleições de Santos.