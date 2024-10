ESTADÃO CONTEÚDO Por meio de nota na madrugada, Ricardo Nunes anunciou o cancelamento de sua participação no debate da Folha/UOL/Rede TV

O prefeito de São Paulo e candidato à reeleição pelo MDB, Ricardo Nunes , cancelou a sua participação do debate promovido por Folha/UOL/Rede TV e que estava previsto para as 10h20 desta quinta-feira (17). O motivo para não participar do confronto com Guilherme Boulos , candidato do PSOL, é uma reunião marcada pelo governador Tarcísio de Freitas para a manhã desta quinta-feira.

O cancelamento da participação do prefeito foi divulgado pela própria Folha de S.Paulo. "Desde a tempestade de sexta-feira passada foram desmarcados diversos compromissos da campanha à reeleição, dando prioridade às urgências da prefeitura. Estão em vista os cancelamentos de outras agendas eleitorais, por conta das mudanças climáticas previstas para sexta-feira", diz nota divulgada pela campanha de Nunes no início da madrugada de quinta-feira.

Segundo a Folha, Nunes lamentou a ausência e pediu compreensão dos organizadores, de Boulos e do público. O apagão que motivou a reunião com o governador de São Paulo – e, consequentemente, o cancelamento da participação no debate – seria o principal tema do confronto entre as duas candidaturas, a exemplo do que já havia ocorrido no debate promovido pela TV Band na noite de segunda-feira (14).