"Virou moda colocar 'coletinho' para fingir que trabalha"

Guilherme Boulos criticou as propagandas de Nunes que, segundo ele, colocou colete da Defesa Civil para "fingir" que trabalha. "No último apagão, em novembro do ano passado, as pessoas estavam sofrendo, perdendo tudo e ele estava no camarote da UFC e Fórmula 1. Dessa vez, perto da eleição, ele botou um coletinho. Virou moda botar coletinho para fingir que trabalha", ironizou.