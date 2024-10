Reprodução Funcionário da Enel foi atingido por árvore enquanto trabalhava para religar energia em SP

Um funcionário da Enel , Esequiel Barbosa da Silva, de 52 anos, morreu em um acidente de trabalho no último sábado (12), na Estrada de Perus, no bairro Parque Anhanguera, na Zona Norte de São Paulo . Segundo informações da Secretaria de Segurança Pública, Esequiel estava podando uma árvore que caiu devido às fortes chuvas da última sexta-feira (11 ) quando foi atingido por um galho, perdendo o equilíbrio e caindo.

Ele foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Perus, mas não sobreviveu aos ferimentos. A Enel ainda não se pronunciou sobre o incidente. O caso foi registrado como morte suspeita no 33° Distrito Policial de Pirituba e encaminhado ao 46° DP (Perus).

Crise em São Paulo

O acidente ocorreu em meio a um apagão que afetou a Região Metropolitana de São Paulo, causado por uma tempestade na noite de sexta-feira (11). A crise energética gerou um embate entre autoridades, com trocas de acusações sobre a responsabilidade pelo corte de energia.

O governo federal anunciou medidas contra a Enel e a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), enquanto o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, e o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, trocaram farpas nas redes sociais.

Enquanto 250 mil imóveis continuam sem energia , a distribuidora, que anteriormente não havia fornecido um prazo para o restabelecimento da eletricidade, agora se comprometeu a normalizar o fornecimento em três dias, em acordo com a Aneel.

Em resposta à crise, a Controladoria-Geral da União (CGU) anunciou uma auditoria sobre a atuação da Aneel, e a Advocacia-Geral da União (AGU) está avaliando uma ação judicial por danos morais coletivos contra a concessionária. O ministro da CGU, Vinícius Marques de Carvalho, afirmou que parece evidente que a Enel "não tem condição de cumprir com a concessão", levantando a possibilidade de cassação da licença, após um devido processo administrativo.

