reprodução tv band Guilherme Boulos e Ricardo Nunes se enfrentam no primeiro debate do segundo turno

O ambiente tenso entre os staffes e apoiadores dos candidatos Ricardo Nunes (MDB) e Guilherme Boulos (MG) marcou os bastidores do primeiro debate do segundo turno das eleições de São Paulo, na noite desta segunda-feira (14), realizado e exibido pela TV Band.

A trupe do atual prefeito chegou a reclamar com a produção da Band pela proximidade de Boulos, segundo apuração da Folha de S.Paulo. O marqueteiro do prefeito, Duda Lima, confrontou o mediador Eduardo Oinegue, argumentando que Boulos descumpria regras do debate, uma vez que os candidatos não deviam gesticular nem tocar um no outro. Oinegue rebateu: "Não dirija a palavra a mim".

O mediador teve de pedir silencio à plateia em várias ocasiões do debate. Quando a produção solicitava silêncio, os apoiadores de Boulos soltaram gritos de "xiu" e "cala a boca".

Ex-prefeita também é citada

A ex-prefeita Marta Suplicy (PT), candidata a vice de Boulos, por sua vez, se manteve séria e concentrada durante a maior parte do programa. Mas reagiu positivamente, inclusive com aplausos, quando Boulos criticou a postura de Nunes e disse que sua vice rompeu com o governo dele porque ele se aliou com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), dizendo que elat e ela tem "caráter e princípios e não se aliou a isso".