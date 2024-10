Enel/Divulgação Enel informou que está executando um plano de investimentos de R$ 2,164 bilhões, com foco na melhoria das redes, novas conexões e manutenção.

O Ministério Público de São Paulo ( MP-SP ) revelou que a Enel São Paulo deixou de investir R$ 602 milhões em infraestrutura, valor que estava previsto em seu planejamento de investimentos.

A vistoria realizada pelo MP , concluída em abril de 2024, baseia-se em dados oficiais e inspeções realizadas entre janeiro e abril deste ano, abrangendo várias regiões da capital paulista e Diadema , na Grande São Paulo .

De acordo com o parecer da Promotoria , houve uma diferença significativa entre o montante previsto para os anos de 2020, 2021 e 2022 e o valor efetivamente aplicado pela concessionária de energia. O documento aponta que essa frustração nos investimentos contribuiu para falhas no sistema de distribuição e prejuízos aos consumidores.

O relatório técnico, ao qual a Folha de São Paulo teve acesso, destacou "irregularidades e inconveniências que resultam em distúrbios na energia elétrica distribuída e causam danos aos consumidores". Além disso, o documento ressalta que o sistema de distribuição da Enel necessita de "melhorias tecnológicas urgentes e correções nas não conformidades constatadas".



A Enel, por sua vez, informou que está executando um plano de investimentos de R$ 2,164 bilhões, com foco na melhoria das redes, novas conexões e manutenção. No entanto, a empresa não comentou as informações levantadas pelo Ministério Público.

Apagão





Atualmente, cerca de 400 mil imóveis continuam sem luz na Grande São Paulo, conforme balanço divulgado pela Enel nesta segunda-feira (14). A concessionária é responsável pela distribuição de energia em 24 municípios da região metropolitana, abrangendo uma área total de 4.526 km². A infraestrutura inclui 163 subestações e 42 mil km de redes de transmissão, atendendo cerca de 8,2 milhões de consumidores diariamente.

Em março de 2024, a Prefeitura de São Paulo solicitou à Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) que acelerasse o processo de caducidade da concessão da Enel, visando a contratação de uma nova empresa para o serviço. No entanto, cabe ao Ministério de Minas e Energia a decisão final sobre o encerramento antecipado do contrato de concessão.

Em carta enviada à Aneel em 22 de março, a prefeitura reiterou a gravidade das falhas da Enel e a necessidade de rescisão da concessão. "É urgente a seleção de uma nova concessionária e a correção do processo de escolha, para evitar que os mesmos erros se repitam", afirmou o município.

O Portal iG está no BlueSky, siga para acompanhar as notícias !



O serviço prestado pela Enelse tornou tema de embate político no fim de semana, com trocas de acusações entre o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira. Ambos criticaram a gestão da concessionária, enquanto buscam responsabilizar a empresa pelo apagão que afetou milhares de pessoas.

No dia 19 de setembro, a Enel realizou uma reunião com a Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo (Arsesp), parceira da Aneel, para discutir ações de curto e longo prazo, incluindo projetos-piloto de resiliência de rede, simulados de crises e planos de substituição de postes. Também foram debatidas medidas preventivas para o verão de 2025 e 2026, em resposta aos eventos climáticos severos que vêm ocorrendo.

Entre as ações anunciadas, a Enel afirmou que dobraria o número de podas preventivas de árvores em sua área de concessão, passando de 325 mil podas realizadas em 2023 para 600 mil por ano.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Participe do nosso canal no WhatsApp e da nossa comunidade no Facebook .