Paulo Pinto/Agência Brasil O fornecimento de energia foi interrompido por quase três horas na capital e por mais de duas horas na outra cidade





A Enel Distribuição SP informou que cerca de 400 mil edifícios continuam sem energia elétrica na grande São Paulo até as 14h deste segunda-feira (14). Isso foi mais de 65 horas após o início do apagão.

Durante a última sexta-feira (11) um temporal atingiu a cidade de São Paulo e deixou centenas de milhares sem energia elétrica e com danos a residências. Sete pessoas morreram no estado, de acordo com a Defesa Civil.

Casa sem energia elétrica

De acordo com a Enel, das cerca de 400 mil construções sem energia, 282 mil são na capital paulista. Os bairros mais afetados são Jabaquara, Santo Amaro, Pedreira e Campo Limpo. Em Cotia, há 31 mil pontos afetados e Taboão da Serra 32 mil.

A empresa fez um acordo com a Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica) de reestabelecer a energia em três dias para todas essas pessoas: "Para atender casos críticos, a Enel disponibilizou 500 geradores (40 de grande porte) para serviços essenciais, como hospitais, e clientes que dependem de eletricidade para manutenção de equipamentos hospitalares, por exemplo".

A empresa recebeu críticas da Aneel por não ter dado, anteriormente, prazo de reestabelecimento e não ter eficiência em atender reclamações e ligações. A Enel, por sua vez, disse que recebeu mais de 1 milhão de chamados e não tinha mão de obra para responder.