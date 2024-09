Reprodução/Youtube Paulo Rosenbaum vai debater sobre livro em São Paulo

Paulo Rosenbaum, colunista do Portal iG , está promovendo um encontro no próximo dia 17 de setembro, terça-feira, às 19h, para debater com leitores as ideias presentes no livro "Navalhas Pendentes".



As inscrições vão até o dia 16 de setembro e podem ser feitas pelo telefone 3082-5844 ou pelo WhatsApp (11) 97185-1818. O evento é promovido pela B'nai B'rith Brasil — uma das maiores e mais antigas organizações judaicas humanitárias, de ação social e de direitos humanos —, e é solicitada a doação de 1 kg de alimento não parecível, para o "Projeto Ajuda Alimentando".

Paulo Rosenbaum é escritor e médico, ensaísta, poeta e romancista. Possui livros e artigos de destaque, publicados também em outros países. Paulo criou e edita o blog "Conto de Notícia", disponível e atualizado regularmente no portal do jornal O Estado de São Paulo. Graduou-se em Medicina pela Pontifícia Universidade Católica (PUC/SP), fez mestrado em Medicina Preventiva e doutorado em Ciências, ambos os títulos obtidos na Universidade de São Paulo (USP).

Navalhas Pendentes

De acordo com sinopse do livro "Navalhas Pendentes", a história apresenta um intrincado jogo de espelhos em suas tramas, onde o leitor precisa estar atento e bancar o "detetive" durante o enredo.

Confira um trecho da sinopse: "Complô, ilusão e farsa fazem do enredo um labirinto de realidades instáveis tecidas por personagem inspirador de desconfianças. O narrador, Homero Montefiore, não esquece o alerta de Goya: o sono da razão produz monstros. Daí serem sempre pendentes as ameaças e as certezas. O narrador parece viver em um pesadelo engendrado por escritor kafkiano".