Na tarde desta segunda-feira, o vereador Paulo Modas (PSD), de 62 anos, foi vítima de um atropelamento na zona Norte de Ribeirão Preto (SP) . Imagens de uma câmera de segurança capturaram o exato momento em que o acidente ocorreu.O incidente aconteceu na Rua Coronel Américo Batista , no bairro José Sampaio, por volta das 12h. (Veja vídeo no final da matéria).

Modas atravessava a rua em frente ao seu comitê de campanha quando foi atingido por um carro que seguia em direção ao Parque Tom Jobim . Após o impacto, o vereador caiu no asfalto, batendo a cabeça.

Ele foi rapidamente socorrido e encaminhado consciente à unidade de emergência do Hospital das Clínicas, onde passou por uma cirurgia no início da noite. De acordo com os médicos, o estado de saúde do político exige cuidados.

Em depoimento à polícia, o motorista envolvido no atropelamento afirmou que o vereador estava distraído, atravessando a rua enquanto falava ao celular, o que teria dificultado a possibilidade de desviar. No entanto, devido à posição da câmera e à presença de uma árvore, não foi possível confirmar se o parlamentar realmente utilizava o telefone no momento do acidente.

O caso segue sob investigação, enquanto familiares e apoiadores aguardam por notícias sobre a recuperação de Paulo Modas.

