Reprodução/BandNews Pablo Marçal durante debate de candidatos à Prefeitura de São Paulo





Na noite desta quinta-feira (08) aconteceu o primeiro debate entre os candidatos à Prefeitura de São Paulo, realizado pela Band TV. O candidato Pablo Marçal (PRTB), que prometeu "guerra" antes do debate, travou um duelo pessoal contra Guilherme Boulos (PSOL).

Em uma das respostas ao esquerdista, Marçal afirmou que Boulos deveria ser prefeito de Caracas, capital da Venezuela. Além disso, o candidato do PRTB afirmou que Boulos apoia o grupo Hamas e chamou favela de "campo de concentração".

"Pra quem quiser uma merda de Venezuela, olha a cara daquilo ali, aquela cara daquele comedor de açúcar ali (apontando para Guilherme Boulos). Continua acreditando nisso. Esse é o apoiador de Hamas, de grupo terrorista [...]. Você não come açúcar, caramba? O cara não cuida da saúde dele, e vai cuidar da sua?", disparou Marçal.

"Esse conjunto teatral quer chamar sua atenção para continuar do mesmo jeito. É quase impossível uma pessoa do meu perfil ser candidata nesse país. Todos aqui estão fazendo tudo pra eu sair desse negócio", acrescentou.

"Eu decidi que vou investir meu tempo nisso, e que se lasque. Pode vir pra cima mesmo, pode bater que o pau vai quebrar. Estou cansado desses bandidos políticos, esses fantoches que tudo depende de dinheiro público. Meu nome é Marçal, você que está assistindo, coloca o 'M' aí, faz o 'M', que nós vamos mudar essa cidade. Vão parar de comer dinheiro público e atender as pessoas como elas precisam. Tirar vocês desses campos de concentração que todo mundo fica romantizando como favela", concluiu o candidato.

Veja galeria de fotos



Pablo Marçal ataca Lula Reprodução/Instagram Pablo Marçal e Jair Bolsonaro Reprodução/rede social Pablo Marçal anuncia apoio a Jair Bolsonaro Reprodução/Twitter O coach Pablo Marçal, segundo a PF, realizou doações milionárias suspeitas a campanhas em 2022 Reprodução





Corrida eleitoral

Uma pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira (8) mostra que a disputa pela prefeitura de São Paulo está acirrada entre o atual prefeito Ricardo Nunes (MDB) e o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL).



Nunes, que busca a reeleição com o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL-RJ) e do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP), aparece com 23% das intenções de voto. Boulos, que tem o apoio do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e conta com a ex-prefeita Marta Suplicy (PT) como vice em sua chapa, segue logo atrás, com 22%.

Outros candidatos também se destacam na pesquisa. José Luiz Datena (PSDB) e Pablo Marçal (PRTB) estão empatados com 14% das intenções de voto, com o apresentador subindo três pontos percentuais em relação à pesquisa anterior, e o coach avançando quatro pontos.

Tabata Amaral (PSB) mantém 7%, enquanto Marina Helena (Novo) registra 4%. João Pimenta (PCO), que aparecia com 1%, agora tem 2%. Já Altino (PSTU) permanece com 1%, e Ricardo Senese (UP) e Fernando Fantauzzi (DC) não pontuaram na nova pesquisa.