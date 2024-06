Reprodução X Um indivíduo foi detido na operação

Nesta quinta-feira (27), a Polícia Militar realizou a apreensão de cerca de 30 quilos de drogas que estavam em um veículo da Receita Federal em Guarulhos, na Grande São Paulo.



A ação foi conduzida por agentes do 15º Batalhão, que observaram uma viatura da Receita Federal adentrando a comunidade do Jardim Bananal. O portal "UOL" apurou que os policiais decidiram abordar o veículo na Estrada do Elenco, próximo ao cruzamento com a Rua Clarice Lispector.

Durante a abordagem, os policiais encontraram aproximadamente 30 quilos de cocaína dentro do carro. Um indivíduo foi detido no local. Segundo informações fornecidas à polícia, o homem alegou ser um funcionário terceirizado e afirmou que utilizou o veículo da Receita Federal para transportar a droga até a comunidade.

A ocorrência foi encaminhada à Polícia Federal , conforme informado pela Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP). A Receita Federal também está conduzindo uma investigação interna sobre o caso. Em comunicado à imprensa, o órgão destacou que está cooperando com as autoridades competentes e que as primeiras apurações indicam a participação de um funcionário terceirizado.

"A Receita Federal está apurando o caso e fornecendo todas as informações disponíveis aos órgãos competentes para colaborar com as investigações. A verificação inicial indica que se trata de um funcionário terceirizado, incumbido de levar a viatura para abastecer e lavar. A empresa contratada será notificada. Não há envolvimento de servidores da Instituição", afirmou a Receita Federal.

A situação ocorreu quando o condutor estava a caminho do Aeroporto de Cumbica, em Guarulhos, momento em que foi interceptado pelas autoridades policiais.