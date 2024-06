PRF Avião

Um avião de pequeno porte, identificado como um monomotor Cessna 152 pertencente ao Aeroclube de Itanhaém com a matrícula PR-NEA, realizou um pouso de emergência na manhã deste sábado na Rodovia Régis Bittencourt, no interior de São Paulo. O incidente ocorreu próximo ao km 327, na cidade de Juquitiba, interditando a pista no sentido São Paulo.

Ainda não se têm informações sobre as causas do pouso forçado. O piloto teve que realizar a aterrissagem de emergência, e tanto ele quanto o instrutor de voo a bordo ficaram feridos. Detalhes sobre o estado de saúde dos ocupantes não foram divulgados até o momento. Equipes de resgate do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar e ambulâncias da prefeitura de Juquitiba foram despachadas para o local, onde as vítimas foram socorridas e levadas para um hospital da cidade.

A Força Aérea Brasileira (FAB) emitiu uma nota informando que o Quarto Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (SERIPA IV), órgão regional do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (CENIPA), foi acionado para investigar o ocorrido.

