Fernando Frazão/Agência Brasil - 23/03/2023 Passageiros aguardam no embarque da estação Palmeiras-Barra Funda, linha 3 do Metrô, durante a greve dos metroviários em São Paulo

Os funcionários do Metrô de São Paulo marcaram uma paralisação para a próxima quarta-feira (22). De acordo com o Sindicato dos Metroviários , 1225 pessoas da categoria votaram a favor da greve na semana que vem.

Para evitar a greve, os metroviários pedem a abertura de um concurso público. Além disso, o sindicato exige plano de carreira, reintegração dos demitidos da empresa, reajuste no vale-refeição e vale-alimentação, além de reajuste salarial com aumento real.

Em comunicado, o Sindicato dos Metroviários disse que continuará trabalhando até a próxima semana, mas sem uniforme e com camiseta da campanha salarial.

A expectativa da categoria é que o Metrô apresente alguma contraproposta nos próximos dias.

No texto, o sindicato ainda afirmou que fez cinco reuniões desde 15 de março. Na última, segundo a categoria, o Metrô informou que só poderia fazer uma proposta em junho.

