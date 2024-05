Reprodução / TV Band Fernando Sastre na chegada ao 30ºDP, no Tatuapé; acidente aconteceu no domingo (31) e ele deixou o local

O empresário Fernando Sastre de Andrade Filho , condutor do Porsche no acidente que matou o motorista de aplicativo Ornaldo da Silva Viana , apresentava voz pastosa antes de entrar em seu veículo. Um novo vídeo, divulgado pelo g1 nesta terça-feira (14), também mostra o jovem com os olhos semicerrados minutos antes da batida na Avenida Salim Farah Maluf, no Tatuapé, no dia 31 de março.

No vídeo, que foi anexado ao processo, Fernando Sastre aparece conversando com a namorada, que se recusa a entrar no Porsche. Nas imagens, o empresário afirma que iria jogar sinuca. A gravação foi feita na saída de uma casa de pôquer, minutos antes do jovem acertar a traseira da Sandero de Ornaldo a 114 km/h.

Fernando está detido desde o dia 4 de maio. A ordem de prisão preventiva ocorre após o Ministério Público (MP) recorrer ao TJ-SP contra a decisão da Justiça, que havia negado o terceiro pedido de prisão feito pela Polícia Civil.

O empresário estava em uma penitenciária de Guarulhos (SP), mas foi transferido para Tremembé, a "cadeia dos famosos" , depois do pedido de sua defesa.

O acidente



Câmeras de segurança registraram o momento do acidente, que aconteceu na madrugada do dia 31 de março na Avenida Salim Farah Maluf, no Tatuapé, Zona Leste.

Segundo o MPSP, Fernando ingeriu álcool em dois estabelecimentos antes de dirigir o Porsche. A namorada e um casal de amigos tentaram tirá-lo do veículo, mas o condutor optou por assumir o risco.

Na avenida, que tem o limite de velocidade de 50km/h, o denunciado trafegou a 156 km/h, atingindo a traseira do Sandero. Dentro do Porsche havia Fernando, que se feriu somente na boca, e o amigo do motorista, o estudante de medicina Marcus Vinicius Machado Rocha, que estava no banco do passageiro. Ele teve ferimentos graves, foi parar na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) por dez dias e teve alta médica.

A promotora reitera que o denunciado só se apresentou à autoridade policial 36 horas depois da colisão. Por isso, ela solicitou ao Juízo o "compartilhamento das provas com a Promotoria da Justiça Militar a fim de que os agentes públicos respondam pelo eventual cometimento de crime por cederem ao pedido da genitora do denunciado de levá-lo ao hospital", diz a nota do MPSP.

PM errou

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), as câmeras corporais dos PMs confirmaram uma falha de procedimento dos policiais no acidente.

As imagens mostram que os policiais não submeteram o motorista do Porsche ao teste de bafômetro. "A Secretaria de Segurança Pública informa que a sindicância aberta pela Polícia Militar concluiu, a partir da análise das imagens de câmeras corporais, que houve falha de procedimento dos policiais que atenderam a ocorrência pelo fato do motorista não ter sido submetido ao teste de alcoolemia", comunicou a SSP.

Com o resultado das imagens das Câmeras, a SSP informou que um procedimento para apurar a responsabilidade dos policiais foi aberto. Além disso, será feita uma reconstituição 3D para ajudar no trabalho de investigação.

