Reprodução Hamem abusa de mulher em situação de rua em Santos

Neste sábado (4), homem abusou sexualmente de uma mulher em situação de rua, na calçada do Centro de Santos, litoral de São Paulo. Nas imagens registradas por uma câmera de segurança, divulgadas pelo g1, a vítima tenta afastar o agressor com as pernas enquanto ele a toca de forma inadequada.

O incidente ocorreu na Rua Braz Cubas. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), o 1º Distrito Policial de Santos está analisando o vídeo para identificar o suspeito.

No vídeo, compartilhado nas redes sociais, a mulher está deitada em um pedaço de papelão, com o homem sentado atrás dela. Ele é visto tocando as partes íntimas da vítima, que tenta repeli-lo com as pernas. Em seguida, o agressor monta uma "cabana" com papelão ao lado de uma parede e mantém relações sexuais com a mulher.

Tanto a Polícia Civil quanto a Militar afirmaram que a ocorrência não foi registrada, mas a PM repassou as informações do caso para as viaturas que patrulham a região. Até o momento, o suspeito não foi localizado.

O agressor pode enfrentar até cinco anos de prisão pelo crime de importunação sexual, além de possíveis penalidades pelos outros delitos, caso sejam comprovados.