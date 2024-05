Rovena Rosa/Agência Brasil - 19/09/2023 Pessoas tomam sol no Parque Augusta

A cidade de São Paulo registrou o dia mais quente para o mês de maio de sua história, nesta sexta-feira (3). De acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) , a capital paulista registou 32,1ºC às 15 horas (de Brasília). Esta é a maior temperatura desde 1943, ano em que começaram as medições meteorológicas regulares no Mirante de Santana, na Zona Norte.

O recorde anterior havia sido batido nesta quinta-feira (2), com 31,7ºC, a mesma marca de 2001. A cidade mais populosa do Brasil está sendo afetada pela nova onda de calor, que deve se arrastar até o próximo domingo (5). O Inmet acredita que a marca desta sexta, inclusive, possa ser superada nos próximos dias.

Segundo dados do CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências), da Prefeitura de São Paulo, a média máxima para o mês de maio no município é de 23,4°C. A expectativa é que, neste ano, a média fique acima do normal - abril, por exemplo, foi o mês mais quente desde 2016.

Motivos

O Climatempo informa que um bloqueio atmosférico vem mantendo São Paulo com sol, ar seco e temperaturas muito acima do normal para esta época do ano. Além disso, a cidade ainda sente os efeitos do O El Niño, fenômeno caracterizado pelo aquecimento maior ou igual a 0,5°C das águas do Oceano Pacífico.

