Reprodução/Globonews Carreta tombou no grave acidente ocorrido na Régis Bittencourt

Um acidente entre duas carretas e um automóvel deixou quatro mortos, nesta quarta-feira (24), na Rodovia Régis Bittencourt, em Itapecerica da Serra , em São Paulo - o carro pegou fogo após a colisão. As informações foram confirmadas pelo Corpo de Bombeiros, que disponibilizou seis viaturas para atender a ocorrência.

Além das viaturas, o helicóptero Águia da Polícia Militar também foi redirecionado para atender os envolvidos no acidente. As vítimas são duas mulheres e um homem no veículo pequeno, além do motorista de uma das carretas. Todos os óbitos foram constatados no local.



Ainda segundo Corpo de Bombeiros, houve vazamento de combustível do tanque de um dos caminhões. O líquido, entretanto, não ameaça mananciais e nem está escoando para as margens da via.

Segundo a Arteris Regis, concessionária que administra a Régis Bittencourt, o acidente provocou 9 km de congestionamento na altura do km 290,3 da BR-116/SP.



