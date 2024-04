Reprodução / Redes sociais - 01/04/2024 Destroços dos carros envolvidos no acidente que aconteceu na madrugada de 31 de março

A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP) informou, nesta terça-feira (23), que as câmeras corporais dos PMs confirmaram uma falha de procedimento dos policiais no acidente envolvendo um Porsche e um Sandero , em 31 de março, no Tatuapé, bairro da Zona Leste de São Paulo.

De acordo a nota da SSP, enviada ao Portal iG , as imagens mostram que os policiais não submeteram o motorista do Porsche, o empresário Fernando Sastre de Andrade Filho, ao teste de alcoolemia. O jovem de 24 anos causou o acidente, que resultou em um morto e outro ferido.

"A Secretaria de Segurança Pública informa que a sindicância aberta pela Polícia Militar concluiu, a partir da análise das imagens de câmeras corporais, que houve falha de procedimento dos policiais que atenderam a ocorrência pelo fato do motorista não ter sido submetido ao teste de alcoolemia", comunicou a SSP.

Com o resultado das imagens das Câmeras, a SSP informou que um procedimento para apurar a responsabilidade dos policiais foi aberto. Além disso, será feita uma reconstituição 3 D para ajudar no trabalho de investigação.

"Diante disso, foi aberto um procedimento para a responsabilização dos policiais. Os laudos da perícia e as imagens das câmeras corporais também foram entregues à Polícia Civil. Nos próximos dias será realizada uma reconstituição 3D para auxiliar no trabalho de investigação, que está na fase final. O caso está sob segredo de Justiça e detalhes serão preservados", acrescentou.

O acidente

Câmeras de segurança registraram o momento do acidente, que aconteceu na madrugada do dia 31 de março na Avenida Salim Farah Maluf, no Tatuapé, Zona Leste.

Segundo Marcus Vinícius, que estava no Porsche como passageiro, o motorista havia consumido bebida alcoólica antes de dirigir, o que foi negado pelo empresário. Fernando responde por homicídio por dolo eventual, fuga do local do acidente e lesão corporal.

Justiça negou o segundo pedido de prisão contra motorista de Porsche

Nesta segunda-feira (8), a Justiça de São Paulo negou o pedido de prisão preventiva contra Fernando Sastre de Andrade Filho. Esta é a segunda vez que um pedido de prisão contra o motorista do Porsche é rejeitado.

O processo corre em segredo de Justiça. Por isso, o Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) informou somente que a decisão foi tomada pela 1ª Vara do Júri da Capital, e que foram "fixadas diversas medidas cautelares em lugar da prisão preventiva". Com isso, o condutor da Porsche segue respondendo em liberdade pela morte do motorista de aplicativo.

