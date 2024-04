O MASP, Museu de Arte de São Paulo, faz 55 anos neste 7/11. O edifício é valorizado pela arquitetura. E o acervo é um dos mais importantes do país, com obras de arte, peças decorativas e materiais arqueológicos oriundos de vários países. O Masp será restaurado pela primeira vez

A Prefeitura de São Paulo iniciou, nesta segunda-feira (22), a primeira restauração do Masp , histórico museu de artes, fundado em 1968 e localizado na Avenida Paulista. A primeira grande mudança vista pelos paulistanos foi a retirada da tradicional cor vermelha dos pilares que sustentam o prédio.

De acordo com a Prefeitura de SP, a restauração servirá para fazer lavagem, identificação de danos, tratamento do concreto, pintura e impermeabilização do museu. A expectativa é que toda a obra leve seis meses.

De imediato, o vão-livre do Masp foi fechado - o local reúne a tradicional feira de antiguidades. Até o momento, a Prefeitura de São Paulo não informou para quais lugares os comerciantes serão deslocados. Já o museu permanecerá aberto para visitação .

Além disso, também está prevista a ampliação do Masp, que ganhará um anexo - um prédio será construído ao lado do museu e será conectado por uma passagem subterrânea. A obra deverá ficar pronta no segundo semestre deste ano.

