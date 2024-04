Reprodução/redes sociais Avião faz pouso forçado em rodovia no interior de SP

Um avião de pequeno porte realizou um pouso forçado na tarde deste domingo (21) na Rodovia Adhemar Pereira de Barros (SP-342), em São João da Boa Vista, interior de São Paulo. O momento foi registrado por um motorista que passava pelo local.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária, o incidente ocorreu por volta das 13h. A aeronave, do modelo Pitts Experimental, sofreu uma falha no motor. Apesar do susto, o piloto não sofreu ferimentos.

Durante o pouso, o avião colidiu contra uma placa de sinalização e acabou parando sobre a alça da rodovia. Apesar do ocorrido, o tráfego na via não precisou ser interrompido. As polícias Militar e Rodoviária atenderam à ocorrência no local.

Após o incidente, a aeronave foi removida por um guincho e levada para o Aeroporto de São João da Boa Vista. As autoridades competentes foram acionadas e os investigadores do Quarto Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (SERIPA IV), órgão regional do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (CENIPA), foram notificados sobre o acidente.

Em nota, a Força Aérea Brasileira (FAB) informou que os dados relativos ao incidente já foram coletados e analisados pelos investigadores e que a ocorrência será tratada conforme os preceitos do Anexo 19 à Convenção sobre Aviação Civil Internacional.

Veja o vídeo:



VÍDEO mostra avião fazendo pouso forçado em rodovia após pane no interior de SP



Aeronave Pitts Experimental teria sofrido uma falha no motor na tarde deste domingo (21), segundo a Polícia Rodoviária. Ninguém se feriu. pic.twitter.com/svLiigxcfy — Não FOI ACIDENTE (@OficialNFA) April 21, 2024

