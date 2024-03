Reprodução/Prefeitura/Jundiaí Avião de pequeno porte desapareceu em Jundiaí

O Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar fazem buscas por um avião de pequeno porte que desapareceu, na noite dessa quinta-feira (28), na Serra do Japi, no interior de São Paulo.

Segundo as informações preliminares, a aeronave decolou de Jundiaí com destino ao Aeroporto do Campo de Marte, na zona norte da cidade de São Paulo.

Um helicóptero é empregado nas buscas. A Polícia Militar informou que só foi acionada sobre o desaparecimento por volta das 15h desta sexta-feira (29).

Segundo as últimas informações do Corpo de Bombeiros, objetos de fibra foram localizados na região, que podem ser da aeronave.

