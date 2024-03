Wikimedia Commons Ubatuba é uma das cidades que podem ser afetadas por fortes ondas

A Marinha emitiu, na tarde desta quarta-feira (20), um aviso sobre a possível ocorrência de ressaca marítima ao longo do litoral paulista. Ventos com velocidades alcançando até 60km/h e ondas de até 3 metros são esperados, afetando todas as cidades do Litoral Norte, incluindo São Sebastião, Ubatuba, Caraguatatuba e Ilhabela, devido à passagem de uma frente fria.

O aviso permanecerá em vigor de sexta-feira (22) até domingo (24), e em caso de alterações na previsão, uma nova comunicação será emitida. Por isso, é recomendado que residentes e visitantes da região evitem atividades marítimas, como surf, windsurf e kitesurf, e tenham precaução ao pescar.

A Marinha também sugere que os navegantes verifiquem as condições meteorológicas através da página do Serviço Meteorológico Marinho no Facebook antes de se aventurarem no mar.

A Defesa Civil divulgou, nesta quarta-feira (20), alerta para fortes pancadas de chuva que devem atingir o estado de São Paulo de hoje (21) até sábado (23). De acordo com o órgão, as regiões que deverão sofrer mais com as chuvas são a Baixada Santista, o litoral norte e o Vale do Paraíba.