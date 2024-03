Governo de São Paulo Trem Intercidades

Os passageiros que utilizam o Serviço 710 — que permite viagens entre as linhas 7-Rubi e 10-Turquesa da CPTM sem a necessidade de transferência de trens na Estação Brás — devem ficar atentos a mudanças na circulação de trens que vão ocorrer neste fim de semana ao longo do sábado (9) e domingo (10).

De acordo com a companhia, as alterações são necessárias para melhorias no sistema de sinalização, que é responsável pelo controle e movimentação segura dos trens.





Como fica a operação

Desta forma, desde o início da operação comercial do sábado (9) até as 21h00, o intervalo médio entre os trens será de 16 minutos entre as estações Luz e Lapa, e no domingo (10) será de 20 minutos durante a operação comercial.

Além disso, durante toda a operação comercial do sábado e domingo os trens sentido Jundiaí circulam pela plataforma 7 e os trens sentido Rio Grande da Serra circulam pela plataforma 8 na Estação Palmeiras-Barra Funda.

Os colaboradores da companhia estarão à disposição para auxiliar os passageiros em seus deslocamentos. Todas as mudanças na operação são informadas aos passageiros por avisos sonoros, painéis eletrônicos e sinalização no local.

É possível também acompanhar pelas redes sociais da companhia e esclarecer dúvidas pelos canais de atendimento: Central de Relacionamento no 0800 055 0121 ou pelo WhatsApp (11) 99767-7030.