Reprodução Twitter Trem Linha 9

Um vídeo divulgado nas redes sociais mostra um dos novos trens da ViaMobilidade circulando com as portas abertas entre as estações Cidade Jardim e Vila Olímpia da Linha 9-Esmeralda, sentido Mendes Vila Natal, na manhã desta quarta-feira (6).

A gravação foi feita durante o horário de pico do fluxo de passageiros, quando a composição estava lotada e as pessoas viajavam próximos à porta.

Este trem faz parte de uma nova frota de 36 composições recentemente adicionadas para melhorar o serviço. Apesar de ter apenas alguns meses de uso, o trem estava em alta velocidade para uma situação tão perigosa, colocando em risco a segurança dos passageiros e aumentando o potencial de ferimentos graves em caso de queda.

A viagem ocorria no sentido para Bruno Covas/Mendes-Vila Natal e o vídeo não mostra funcionários isolando a área.

Procurada pela reportagem, a assessoria de imprensa da ViaMobilidade respondeu ao iG nesta tarde, dizendo que "o trem apresentou falha no fechamento de uma porta e transitou com a porta aberta" e explicou que "assim que identificada a ocorrência pelo Centro de Controle Operacional, imediatamente houve atuação da equipe da concessionária para correção na própria estação Vila Olímpia." [veja a nota completa abaixo]

Confira as imagens abaixo do trem funcionando com as portas abertas.

Enquanto isso, o trem NOVO da ViaMobilidade circulando com as portas ABERTAS na Linha 9-Esmeralda.



Estamos aguardando uma posição da Concessionária sobre o ocorrido.



📹 @_marigoncalves pic.twitter.com/YC5eRXZ6q6 — Diário da CPTM (@DiariodaCPTM) March 6, 2024















Nota da ViaMobilidade

"Um trem da Linha 9-Esmeralda apresentou falha no fechamento de uma porta e transitou com a porta aberta entre as estações Cidade Jardim e Vila Olimpia, sentido Mendes Vila Natal. Assim que identificada a ocorrência pelo Centro de Controle Operacional, imediatamente houve atuação da equipe da concessionária para correção na própria estação Vila Olímpia.

O trem foi retirado de operação na sequência para que a equipe técnica possa analisar o ocorrido. A ViaMobilidade lamenta o fato e trabalha para garantir a segurança e o conforto dos passageiros."