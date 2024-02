Rovena Rosa/Agência Brasil Ato em apoio ao ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, na Avenida Paulista – 25.02.2024

O ex-assessor parlamentar Fabrício Queiroz marcou presença na manifestação convocada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro na Avenida Paulista, neste domingo (25).

Sem acesso ao trio elétrico onde estavam o ex-chefe do Executivo e seu filho, o senador Flávio Bolsonaro, de quem já foi assessor, Queiroz acompanhou o evento entre o público em geral e tirou uma foto com um sósia de Bolsonaro. Originário do Rio de Janeiro, ele viajou para a capital paulista um dia antes do evento e compartilhou os registros da viagem em suas redes sociais.

Queiroz se filiou ao Democracia Cristã (DC) em dezembro passado, visando disputar as eleições municipais de 2024 para vereador. A decisão foi anunciada pelo próprio Queiroz em suas redes sociais.

Em setembro de 2021, o ex-assessor expressou sua insatisfação com Jair Bolsonaro e sua família em uma entrevista à revista Veja. O militar da reserva afirmou que o clã o considera um "pária" e lamentou a falta de apoio à sua candidatura a deputado estadual na última eleição.

"Os Bolsonaro são do tipo que valorizam aqueles que os trai. (...) Bolsonaro não me ajudou em nada na minha campanha a deputado estadual em 2022. Nem na urna em que ele vota eu tive voto. Se ele sinalizasse favoravelmente à minha candidatura, hoje eu seria deputado", afirma o ex-assessor.

Na eleição de 2022, quando Queiroz concorreu a uma vaga de deputado estadual, a coluna de Ancelmo Gois revelou que o boletim de urna da Vila Militar, onde Bolsonaro votou, não registrou nenhum voto para o antigo amigo da família. No total, Queiroz obteve 6.701 votos. Ele estava filiado ao PTB, o antigo partido de Roberto Jefferson, que foi expulso da legenda em novembro, após uma fusão com o Patriota.