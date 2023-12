Rovena Rosa/Agência Brasil Fortes chuvas com alagamento em São Paulo

Uma pessoa vítima de afogamamento foi localizada pelo Corpo de Bombeiros na manhã deste domingo (24) no rio Tietê, embaixo da Ponte do Tatuapé, zona Leste de São Paulo (SP). As informações foram divulgadas pela assessoria de imprensa da corporação.

Segundo os bombeiros, o corpo é de um homem de aproximadamente 40 anos, que estava desaparecido desde as 18h deste sábado (23), após o temporal que atingiu a Travessa dos Ministério e vários bairros da cidade.

Pelas redes sociais, a corporação lamentou o falecimento da vítima.

“Atualizando a ocorrência de afogamento da Trav. dos Mistérios, 4 – Itaquera: Agora pela manhã o corpo foi localizado pelos homens do Corpo de Bombeiros embaixo da Ponte do Tatuapé ficando aos cuidados do Policiamento. Aos familiares força nesse momento tão difícil”, escreveu a assessoria.

Chuvas de sábado

Uma forte chuva tingiu a cidade de São Paulo, no começo da noite deste sábado (23). Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), até as 19h, a cidade tinha 23 pontos de alagamentos.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, na Grande São Paulo, até as 18h30 de ontem (23), houve 54 chamados para quedas de árvores, oito para desabamentos e 156 para enchentes/alagamentos.

Por volta das 18h, a equipe foi chamada para a Travessa dos Mistérios, em Itaquera, quando a pessoa, agora encontrada na manhã deste domingo, desapareceu na água ao ser levada pela enchente.