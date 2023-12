Rovena Rosa/Agência Brasil Fortes chuvas com alagamento em São Paulo

Uma forte chuva atingiu a cidade de São Paulo no início da noite deste sábado. De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), até às 19h, eram registrados 23 pontos de alagamentos em toda a capital.

Diversas regiões da cidade registraram alagamentos e o tráfego foi interrompido na Sé, um trecho da Marginal Tietê, na altura da Vila Formosa, sentido Castello Branco.

Na Zona Leste, a Avenida Aricanduva, a Rua Padre Viegas de Menezes (Itaquera) e a Avenida Alcântara Machado (Mooca) ficaram intransitáveis.

Os trens da CPTM ficaram impedidos de circular entre as estações Brás e Prefeito Saladino da linha 10 - Turquesa e entre as estações Brás e Tatuapé, na linha 11 - Coral, por conta dos alagamentos. No momento, o fluxo já foi normalizado.

Diversas rajadas de vento atingiram a cidade. Na Zona Sul, em Cidade Ademar, a velocidade máxima registrada foi de 50 km/h, às 16h30.

Segundo o Corpo de Bombeiros, foram 54 ligações para quedas de árvores, oito para desabamentos e 156 para alagamentos ou enchentes até às 18h30. Há um registro de desaparecimento na Travessa dos Mistérios, em Itaquera, onde uma pessoa teria sido levada pela enchente. Há equipes realizando buscas na região.

Previsão para o Natal

De acordo com o CGE, a noite em São Paulo será de tempo instável. No domingo (24), a previsão é de um dia com poucas nuvens no céu e pancadas de chuva de forma isolada no início da tarde, podendo chegar ao nível considerado forte em alguns momentos, o que pode ocasionar alagamentos. Nas proximidades da meia-noite, o tempo deverá se manter nebuloso, mas sem chuva.



No dia de Natal (25), a previsão do tempo é de instabilidade. Temporais podem ocorrer durante o dia e a temperatura deve atingir os 20º durante a madrugada e os 31º durante a tarde.