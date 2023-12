Divulgação/Secretaria da Educação SP Merendas serão oferecidas nas escolas da rede estadual durante as férias

Os alunos das redes estaduais de ensino em São Paulo terão direito à merenda escolar mesmo durante as férias em janeiro. De acordo com a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP), 3.422 escolas estarão abertas para oferecer as refeições.

Para que os alimentos sejam preparados, os pais e responsáveis precisam responder a pesquisa de interesse até esta sexta-feira (22). O cadastro deve ser feito por meio da Secretaria Escolar Digital (SED) ou diretamente nas unidades de ensino. A alimentação será servida na escola de origem de cada estudante, a partir do dia 2 de janeiro.

“Nossas equipes escolares, incluindo cozinheiras, cozinheiros e equipe gestora, estão prontas e orientadas sobre o almoço nas férias”, explica a diretora técnica do Departamento de Alimentação Escolar da Educação de São Paulo, Nayla Veríssimo.

Segundo a Seduc-SP, quase 2 milhões de estudantes se alimentam diariamente nas unidades com alimentação centralizada (aquelas oferecidas por meio de contratos de cozinheiras e compras de insumos feitos diretamente pela pasta do governo).

A Secretaria informou que pode atender toda a demanda em janeiro, mas pede que os pais informem a escola com antecedência para evitar o desperdício de alimentos.

“Esperamos a manifestação dos pais e familiares para que possamos preparar a alimentação escolar em janeiro, de acordo com a demanda e para evitar desperdício, e manter o acesso à alimentação mesmo fora do período de aulas”, diz Veríssimo.