Alesp Ricardo Nunes ao lado de Bolsonaro

O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), voltou a pedir o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) para as eleições municipais em 2024. Em um vídeo compartilhado nas redes sociais, o emedebista classifica o nome de Bolsonaro como ‘fundamental’ para a disputa do próximo ano.

Nunes ainda negocia um acordo com a cúpula do PL e chegou a prometer a vice na chapa para Bolsonaro. O prefeito ressaltou que o nome do ex-presidente será importante para derrotar o que classificou de “extrema-esquerda”, liderada por Guilherme Boulos (PSOL).

“Eu desejo, é importante, nós devemos caminhar juntos, o projeto da eleição da maior cidade do Brasil é fundamental. Eu quero, é importante ter o apoio do presidente Bolsonaro, é fundamental”, declarou.

Nunes aproveitou para atacar Boulos e o chamou de “invasor de propriedades”. O psolista lidera as pesquisas de opinião, com o atual prefeito da capital em segundo lugar.

Ricardo Nunes esteve próximo de ter apoio de Bolsonaro no pleito do ano que vem, mas o acordo esfriou nos últimos meses. Nos bastidores, o ex-presidente sentiu que Nunes teria o colocado em banho-maria e passou a evitar declarações a favor do emedebista.

Nas últimas semanas, Bolsonaro tem sinalizado apoiar Ricardo Salles na disputa pela prefeitura de São Paulo. Entretanto, não há consenso pelo nome do deputado e ex-ministro do Meio Ambiente no PL, enquanto não há outras legendas em vista para a candidatura do aliado do ex-presidente.