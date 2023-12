Divulgação Redução da dívida da cidade permitiu mais investimentos

Nos últimos sete anos, a saúde em Guarulhos deu passos significativos. A cidade viu a inauguração de novas UPAs e Cemegs, reformas em hospitais, e a conclusão da segunda fase do Hospital Pimentas-Bonsucesso.

Destaque para o início das obras do Hospital Infantojuvenil de Guarulhos, prometendo atendimento especializado para jovens até 20 anos.

Na atenção básica, uma nova UBS no Parque Primavera foi adicionada, e as existentes estão sendo reformadas. O programa Saúde Agora estendeu o atendimento aos sábados, facilitando o acesso.

O aplicativo Saúde Guarulhos tornou o agendamento de consultas mais prático. Recursos foram direcionados para melhorias na frota do Samu, com a aquisição de 12 novas ambulâncias. Quatro foram destinadas a UPA Cumbica, UPA São João, PA Maria Dirce e HMCA. Além disso, investimentos em raios X digital fortaleceram a capacidade diagnóstica em diversas unidades, consolidando o avanço do sistema de saúde local.