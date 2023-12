Divulgação Programa de Macrodrenagem do Rio Baquirivu-Guaçu

As obras do Viva Baquirivu, o Programa de Macrodrenagem e Controle de Inundações do rio Baquirivu-Guaçu, promovidas pela Prefeitura de Guarulhos, já começaram na cidade com o objetivo de melhorar os sistemas de drenagem e a mobilidade urbana no município por meio de uma série de obras viárias, urbanísticas e habitacionais.

O projeto de adequação do Baquirivu é uma das maiores realizações da atual gestão. Esse programa vai beneficiar diretamente bairros próximos e indiretamente toda a cidade com obras de drenagem, recuperação de vias e a modernização do sistema de mobilidade urbana, implantação de equipamentos de esporte, lazer e saúde.

Divulgação Projeto permite novas áreas de lazer para a cidade

O programa conta com financiamento externo na ordem de meio bilhão de reais e tem por objetivo a redução de cheias por meio da ampliação da calha do rio Baquirivu-Guaçu e a construção de reservatórios, recuperação de áreas de várzeas, com implantação de parque linear, arborização, passeio público, ciclovia, pista de corrida e mobiliário urbano, ampliação da foz do córrego Cocho Velho, melhoria de vias urbanas e a ampliação dos corredores viários de acesso ao aeroporto internacional de Guarulhos.

As obras incluem ainda a recuperação de vias, a modernização de corredores de ônibus e a implantação de um parque linear de 70 mil m².