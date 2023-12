Divulgação Menina dos olhos: mais de cinco mil óculos prescritos

O Menina dos Olhos inicia com uma triagem abrangente nas unidades escolares, avaliando saúde geral, nutrição, desenvolvimento cognitivo e emocional. Com base nos resultados, as crianças são encaminhadas para um acompanhamento personalizado em unidades móveis, garantindo que recebam o suporte necessário, incluindo consultas médicas especializadas em saúde ocular.

Em 2022, mais de 3.300 consultas foram realizadas nas escolas municipais e, em 2023, esse número ultrapassou sete mil, resultando na prescrição de cerca de cinco mil óculos pelas unidades móveis nas escolas-polo.

O Menina dos Olhos é um exemplo inovador de integração entre as secretarias de Educação e Saúde, promovendo o desenvolvimento saudável das crianças. Criado com a compreensão de que o bem-estar não se limita à educação e saúde separadamente, o programa aborda de maneira abrangente a saúde ocular como uma dimensão crucial do desenvolvimento infantil.