Divulgação Redução de dívida favoreceu investimentos no município

O morador de Guarulhos já economizou o valor equivalente a um Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) e meio desde o congelamento do tributo pela administração em 2017, benefício que será mantido em 2024 para os munícipes que quitam os boletos em dia.

Um guarulhense que, hipoteticamente, pagava R$ 1.000,00 de IPTU em 2017 vai desembolsar exatamente o mesmo valor em 2024. No entanto, caso fossem aplicados apenas os reajustes baseados na inflação oficial do país, medida pelo IBGE por meio do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), ano a ano, o imposto desse mesmo contribuinte seria de R$ 1.420,22 no ano que vem. No entanto, somando os valores economizados a cada ano, caso somente a inflação fosse repassada, ele teria deixado de gastar R$ 1.433,87 nos últimos sete anos. Para este ano, o dado utilizado foi a prévia da inflação, de 4,75%.

Os moradores de São Paulo, por exemplo, não têm esse benefício, já que o IPTU tem sido reajustado anualmente na capital paulista. Somente em 2023, o aumento foi de 5,5% em relação ao ano anterior.

O IPTU é um tributo municipal fundamental para os investimentos em infraestrutura, quitação de dívidas e manutenção de serviços públicos. Mesmo com IPTU congelado, a Prefeitura viu sua dívida cair de R$ 7,4 bilhões no início de 2017 para cerca de R$ 1,8 bilhão atualmente, o que permite uma maior atração de investimentos para a cidade.