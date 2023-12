Redes sociais Projeto aconteceu em escolas públicas de SP, com alunos do 1º ao 3º ano

Mais de dois mil estudantes do 1° ao 3° ano do ensino médio, com idades variando de 15 à 17 anos, participaram do projeto piloto do circuito educacional “Antissemitismo: passado, presente e futuro”, com o objetivo de lhes dar ferramentas para o combate ao preconceito, à esteriotipização, ao antissemitismo e ao antissionismo. O circuito é fruto de uma parceria da StandWithUs Brasil, organização educacional dedicada a ensinar pessoas de todas as idades sobre Israel e a combater o extremismo e o antissemitismo, com o Programa Sala de Leitura da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo , ao longo do segundo semestre de 2023. O circuito teve suas atividades planejadas de acordo com a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), possibilitando a total sinergia e integração com as demais disciplinas.

Hoje, terça-feira, 12 de dezembro, das 13h às 17h, no Teatro Fernando de Azevedo da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, Praça da República, n°53, será a cerimônia de encerramento, onde serão homenageados todos os professores gerenciadores das salas de leitura, as equipes pedagógicas (supervisor, PEC e Analista sociocultural) que atuaram no projeto e os 39 estudantes que foram destaque do programa. A ação atingiu todos os resultados esperados, no sentido de aprimorar as capacidades psicossociais dos alunos, para que estes se tornem cidadãos mais conscientes sobre a importância da inclusão social e sobre os perigos de discursos de ódio que atentem contra a diversidade, afirma Márcia Andréia Reis, gestora do Programa Sala de Leitura da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo. "Promoveremos a extensão do projeto para todas as escolas públicas do Estado de São Paulo", ela afirma.

"Este projeto não apenas enriqueceu o entendimento dos alunos sobre o Holocausto, mas também promoveu uma atmosfera de tolerância, compreensão e empatia. Além disso, reforçou a necessidade urgente de falar sobre o antissemitismo e o Holocausto, destacando a importância de aprender com o passado para evitar a repetição de tragédias causadas pelo ódio. Que a paz prevaleça em nossos corações e na sociedade", disse a professora Cristiane Lacerda, da Escola Estadual Eurípedes Simões de Paula.

Segundo Cléo Assunção, coordenadora de relações institucionais da StandWithUs Brasil, a partir da análise do exemplo histórico dos judeus, os alunos compreenderam o quão perigosa é a sutileza de discursos e práticas preconceituosas na sociedade, também direcionadas a muitos outros grupos. "Apesar do desafio de implementarmos o projeto em um cronograma justo e adaptá-lo para as diferentes realidades escolares, a política pública se mostrou bem sucedida não só pelos seus resultados, mas também pela sua sinergia com o currículo escolar e com o crescente antissemitismo que vivemos no contexto atual", ela afirma.

"Quando aprendemos sobre a Segunda Guerra Mundial, o holocausto e o antissemitismo, o tema é tratado sem a devida importância, por não ser abordado da maneira correta. Isso ocorre pois o assunto é considerado delicado demais para ser estudado mais a fundo. 'Aqueles que não conseguem lembrar o passado estão condenados a repeti-lo.' Essa frase de George Santayana nos mostra a importância desse tema ser discutido nas escolas, para que o ódio e o preconceito não se repitam na atualidade ou num futuro próximo," afirma Gabriel Ferreira, aluno da Escola Estadual Eurípedes Simões de Paula.

O primeiro circuito trabalhou com dois eixos temáticos, um com enfoque no antissemitismo, e o segundo priorizou compreender como ocorre a disseminação do discurso de ódio no passado, presente e futuro. A abordagem teve como prioridade fomentar no estudante uma análise crítica sobre a sociedade, desenvolvendo competências para que ele se habilite a identificar narrativas preconceituosas presentes em diversas situações em sua vida social.

Cerimônia de Encerramento do Projeto Piloto do Circuito Educacional “Antissemitismo: passado, presente e futuro

Data: 12/12/2023;

Horário: 13h às 17h;

Local: Teatro Fernando de Azevedo (Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, Praça da República, n° 53).