Divulgação Imagens de como é o projeto

A nova estrutura, do Hospital Infanto Juvinil de Guarulhos será no Parque Santo Agostinho. Ela contará com pronto-socorro, pediatria, ortopedia, otorrinolaringologia, cirurgias pediátricas e bucomaxilofacial, psiquiatria, UTI, enfermarias e equipamentos de ponta de imagenologia.

O projeto prevê significativas expansões em relação ao prédio atual do Hospital Municipal da Criança (HMCA), no Centro. Trata-se de uma nova unidade, ainda mais ampla, totalmente equipada, moderna e sustentável, que irá proporcionar: 4,7 mil consultas por especialistas ao mês em um único lugar (57% a mais do que o hospital atual), além de ter 136 leitos (62% a mais do que os atuais 84).

A previsão é que o hospital realize mais de 400 cirurgias por mês e que as enfermarias tenham capacidade para 542 internações mensais (sendo 43 das unidades de terapia intensiva). O HIG terá capacidade para ser referência no atendimento de crianças e adolescentes na região do Alto Tietê, que compreende 12 cidades e uma população estimada em 2,9 milhões de pessoas.



A infraestrutura projetada abrigará ainda o Centro de Reabilitação – CER IV para o tratamento especializado de pessoas com deficiências, além de logística inteligente para o acesso à esterilização de materiais, farmácia, lactário, rouparia e outros ambientes operacionais. A previsão é que as obras sejam finalizadas no segundo semestre de 2024.