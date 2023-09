CPTM/Facebook Trem da CPTM

O trabalhadores da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) decidiram, nesta terça-feira, que entrarão em greve a partir de 3 de outubro por serem contrários à privatização do sistema metroviário da capital paulista.



Com isso, a partir da data, haverá paralisação total das cinco linhas operadas pela empresa. São elas: 7-Rubi, 10-Turquesa, 11-Coral, 12-Safira e 13-Jade.

”Os trabalhadores estão dando um basta nesse processo pernicioso que é a privatização do transporte público metroferroviário em São Paulo! Basta: a população está sofrendo com a queda na qualidade dos serviços prestados nas linhas concedidas“, informa o comunicado.



A paralisação será de 24 horas, ou seja, durará todo o dia 3, mas deve normalizar no dia seguinte a partir das 4 horas da manhã. No entanto, no dia 2 de outubro, ou seja, um dia antes da greve, haverá uma nova assembleia para organizar a paralisação programada.



A entidade classifica o desejo de privatizar todas as linhas de trem, Metrô e a SABESP como um ato de desmantelamento do transporte público e saneamento básico.



Confira o comunicado dos trabalhadores: