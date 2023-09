João Revedilho/Portal iG Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp)

A Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) aprovou nesta quarta-feira (19) o projeto que autoriza a adesão do estado ao Consórcio de Integração dos Estados Sul-Sudeste (Cosud). Ao todo, 53 deputados votaram favoráveis ao texto, enquanto 15 foram contra.

O texto autoriza o governo estadual a participar do consórcio formado pelos estados do Sul e Sudeste para maior protagonismo político. O grupo existe desde 2019, mas nunca foi efetivado na prática.

A votação foi o primeiro teste de consolidação da base do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) na Alesp. O próprio governador havia pedido aos deputados da base para votarem o texto e minimizar a crise de articulação com o Palácio dos Bandeirantes.

Deputados relataram ao iG que a matéria seria aprovada mesmo sem a interferência de Tarcísio e que a prova de fogo do governador será na Reforma Administrativa.

A proposta para a adesão ao Cosud estava parada na Alesp desde a retomada dos trabalhos na Casa. Os deputados cobraram o adiamento da votação para esperar o 'rescaldo' da polêmica fala separatista do governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo).

Em entrevista, Zema disse as regiões Sul e Sudeste merece protagonismo e atacou o Consórcio Nordeste. As falas do mineiro foram vistas como preconceituosas e poderia prejudicar a imagem dos deputados que votarem favoráveis ao projeto.

Com a aprovação, São Paulo fará parte do consórcio que pretende elevar o protagonismo político das regiões Sul e Sudeste. A presidência do grupo deve ficar com o governador do Paraná, Ratinho Júnior (PSD), e o mandato deve ter duração de 12 meses.