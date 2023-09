Reprodução Assalto aconteceu em congestionamento na Marginal Tietê

Um vídeo na internet viralizou nesta semana mostrando um suposto vendedor ambulante assaltando um motorista de um veículo parado no congestionamento na Marginal Tietê na cidade de São Paulo .

A cena aconteceu na quarta-feira (6), véspera de feriado, e foi registrada por um carro que passava pelo local.

O vídeo mostra um homem de casaco preto e bermuda jeans se aproximando do veículo, e tirando uma arma da cintura, antes de apontá-la para a região do vidro dianteiro de um SUV vermelho.

A ação dura pouco mais de 10 segundos , antes de um segundo assaltante, vestido de blusa azul e que também carregava sacos de biscoitos nas mãos, se aproximar para concluir o assalto. Após a ação, o carro muda de faixa, mas logo fica preso novamente no trânsito.

Assalto na Marginal Tietê em São Paulo. Cuidado com os assaltantes disfarçados de vendedores ambulantes. pic.twitter.com/ughZ9SKtDh — Sandro Barboza (@Osandrobarboza) September 7, 2023

Segundo informações, a vítima do roubo foi uma mulher que teve sua aliança e seu celular levados pelos ladrões. A ação ocorreu na Marginal Tietê no sentido Ayrton Senna.

A Secretaria de Segurança Pública do governo do Estado afirmou que está analisando as imagens do ocorrido para identificar os assaltantes.

"O policiamento ostensivo foi reforçado na região por meio das equipes da 3ª Cia do 13º BPM/M e do Comando de Policiamento de Trânsito, que seguem atuando diuturnamente para aumentar a sensação de segurança da população", afirmou a Secretaria através de nota.

Em nota enviada ao G1, a SSP destacou que “é fundamental que as vítimas registrem boletim de ocorrência em uma unidade policial mais próxima ou por meio da Delegacia Eletrônica e forneçam o maior número de informações dos fatos para auxiliar as equipes policiais nas investigações e na prisão dos envolvidos”.