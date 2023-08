Reprodução Incêndio atingiu galpão no Brás, região central de São Paulo

Um incêndio de grandes proporções atingiu um galpão na região têxtil do Brás, no Centro de São Paulo, na manhã desta sexta-feira (25). O local, localizado próximo à estação Brás da Linha 3 - Vermelha do Metrô, era utilizado para armazenar colchões.

Segundo informações iniciais do Corpo de Bombeiros, ao menos três pessoas tiveram que ser socorridas e duas delas sofreram queimaduras e foram encaminhadas para atendimento em uma unidade de saúde da região

Ao todo, oito equipes do Corpo de Bombeiros atuam no local para conter as chamas. Os bombeiros também utilizam drones parar realização de mapeamento da área, fornecendo melhor visão estratégica para combater as chamas.