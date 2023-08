Reprodução Incêndio atinge o InCor em São Paulo

Um incêndio atingiu uma torre de resfriamento no Instituto do Coração (InCor) em São Paulo, na manhã desta quinta-feira (24). O fogo teria se alastrado por volta das 8hs e já foi controlado pelo Corpo de Bombeiros, sem deixar feridos.



Pacientes alocados próximos às torres em chamas foram levados para outros quartos. Cerca de três viaturas do órgão foram mobilizadas para atender a ocorrência. A Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo informou ao iG que não houve "necessidade de interrupção dos atendimentos e que está apurando as causas".

Veja abaixo a íntegra da nota:

"O HCFMUSP informa que, na manhã desta quinta-feira (24), houve um princípio de incêndio numa torre de resfriamento externo do InCor, que foi rápida e plenamente controlado pela brigada do complexo e pelo Corpo de Bombeiros. O HCFMUSP informa ainda que não houve feridos, nem a necessidade de interrupção dos atendimentos e que está apurando as causas."